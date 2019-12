Domenica In, Tiziano Ferro porta su RaiUno la rivoluzione dell’eleganza: ecco perché (Di domenica 15 dicembre 2019) “Mio marito”, “la mia psicologa”. “Bisogna imparare anche a dire “scusa”, a dire “ho sbagliato”, “posso rimediare”, “migliorerò””. Rai Uno. Domenica pomeriggio. Da quarantaquattro anni, dal 1976, va in onda Domenica In, ormai non più soltanto un caposaldo della televisione italiana ma un punto fermo del Paese, parte dell’immaginario collettivo e del costume nazionale. Il salotto televisivo per eccellenza. Un luogo anche conservatore, dove non si va certo a dire cose scomode o fuori dalle righe. Di sicuro, non il posto dove ci si immagina di parlare candidamente di matrimoni gay, di famiglie LGBTQ, specie nell’Italia del 2019, che – lo constatiamo tutti i giorni – sembra andare a due velocità quando si parla di diritti civili, sociali. L’Italia progressista dei Pride e dell’inclusività e quella della retorica della tradizione, dell’esclusione. Spesso contrapposte, in forte ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

