Domenica In | Tiziano Ferro non trattiene le lacrime | il racconto sul marito

(Di domenica 15 dicembre 2019) La puntata diIn del 15 dicembre 2019 si è aperta con l’intervista a. Il cantante di Latina ha fatto il suo ingresso nello studio di Mara Venier e, poco dopo, ha intonato uno dei suoi ultimi successi, il brano Accetto Miracoli. La padrona di casa ha poi ripercorso alcune tappe della carriera di, iniziata al principio degli anni 2000. Dopo aver commentato divertenti aneddoti di quel periodo, il cantante ha affermato di aver fatto il suo primo concerto al Forum a seguito della pubblicazione del terzo disco. La conduttrice diIn, fin da subito entusiasta del suo primo ospite – lo ha accolto in studio con un affettuoso “Tu sei veramente il mio idolo” – ha poi proiettato delle immagini e dei video di lui da bambino impegnato a cantare. Il cantante di Latina si è commossso pensando al ruolo che la musica ha avuto nella sua ...

