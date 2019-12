Domenica In | Mario Calabresi | “Nella vita non puoi guardare indietro”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) La forza e il coraggio di affrontare momenti difficili della: questo è ciò che contiene il nuovo libro dipresentato aIn. “Tutti hanno quel momento nella: la morte di un genitore, di un amico di un compagno, la perdita del lavoro…”. Ma è il modo in cui tu riparti che conta: “Su questo ho voluto raccontare”. Nel libro “ho raccontato storie mie familiari”, ma anche “storie di persone generali che si rimettono in cammino e ci riprovano”.InIn ha presentato il suo nuovo libro “La mattina dopo” nel quale ci sono storie personali ma anche inventate. “Quando scrivi un libro è come un rapporto intimo con ogni persona che lo legge. Ognuno ne prende la sua storia”. “Questa è la forza dei libri: le persone sentono le storie ...

AMedaglini : E anche Mario Calabresi ce lo siamo giocato ai dadi. Io lo dico da tempo che @repubblica fa male @domenica_in - usai_simona : #clario Buona domenica pomeriggio a Claudio, Mario e a chi vuol loro bene. ?? - MarcoSwede : @mariobianchi18 @Coast2CoastBike Bloccato, segnalato e ignorato... Buona domenica, Mario. -