Domenica In | la Canalis splende in bianco ed emoziona con il ricordo del padre

(Di domenica 15 dicembre 2019) Puntata di ospiti stellari quella odierna diIn. Dopo Tiziano Ferro, che si è confessato a 360° parlando del primo incontro con il marito Victor e della proposta di matrimonio, nello studio di Mara Venier è entrata Elisabetta. Un ingresso a tempo di musica in quanto, amici da diverso tempo, Ferro e la ex velina hanno condiviso per qualche istante il palco assieme alla conduttrice, improvvisando un duetto su Sere Nere. Dopo questa divertente parentesi iniziale – che ha visto pure la proiezione del video della festa a sorpresa organizzata proprio da Ferro per i 41 anni di Elisabetta lo scorso settembre – ha preso il via l’intervista. La bellissima sarda, residente a Los Angeles da diversi anni, ha parlato degli inizi della sua carriera, ricordando chiaramente il periodo a Striscia (ha ringraziato Antonio Ricci affermando che senza di lui non sarebbe mai ...

