Domenica IN | Elisabetta Canalis | Ho scoperto mio padre qualche anno prima della sua

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019)torna in Italia per essere ospitata aIN. Mara Venier ha intervistato l'ex velina di Striscia la Notizia ora madre di Skyler Eva e moglie di Brian Perri da 5 anni. Dal piccolo schermo passando per il palco del Sanremo condotto da Gianni Morandi al cambio vita con il trasferimento all'estero dove ha conosciuto l'uomo che ora fa partesua vita e che descrive con parole di una donna innamorata: Mio marito è arrivato al momento giusto, se lo avessi incontratonon gli avrei neanche parlato. Lui è una persona diversa a livello umano e di principi. Mi sono innamorata di lui umanamente perché non c'è solo l'attrazione fisica. Il passatoparla di una storica relazione che ha lasciato il segno nello showbiz, si tratta di George Clooney. Non appena si sfiora il ricordo,liquida immediatamente l'argomento: Stavo a Los Angeles ...

zazoomblog : Elisabetta Canalis a Domenica In: richiesta su George Clooney poi le lacrime - #Elisabetta #Canalis #Domenica - MileyGio95 : E' Bellissimo questo pensiero di Alda Merini Buona Domenica anche a te Elisabetta Grazie Mille @elipellini - zazoomnews : Elisabetta Canalis a Domenica In: richiesta su George Clooney poi le lacrime - #Elisabetta #Canalis #Domenica -