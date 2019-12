Disinnesco ordigno bellico a Brindisi | evacuate 54mila persone nella zona rossa

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) E’ iniziata all’alba l’evacuazione dellaindividuata all’interno della città diper consentire ildi unrinvenuto il 2 novembre scorso all’interno del cantiere di ampliamento di un cinema multisala. Dalle 5 del mattino i 41 varchi di accesso alla città sono chiusi. Sono quasileche risiedono nell’area e che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Oltre 1000 gli operatori di forze dell’ordine impegnati nelle operazioni, circa 250 i volontari di protezione civile. Gli artificieri dell’undicesimo reggimento genio guastatori di Foggia sono pronti a iniziare le attività per la messa in sicurezza e per lo spostamento dell’. La bomba, di fabbricazione inglese, pesa 500 libbre, è lunga un metro e contiene 40 kg di tritolo: è stata sganciata presumibilmente nel ...

repubblica : Brindisi si ferma per il disinnesco dell'ordigno: 54 mila evacuati, aggiornate mappe dei navigatori [aggiornamento… - liviofiorillo : RT @repubblica: Brindisi si ferma per il disinnesco dell'ordigno: 54 mila evacuati, aggiornate mappe dei navigatori [aggiornamento delle 08… - iulianflorescu : RT @repubblica: Brindisi si ferma per il disinnesco dell'ordigno: 54 mila evacuati, aggiornate mappe dei navigatori [aggiornamento delle 08… -