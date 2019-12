DIRETTA Teramo Catania | risultato 0-0 | video streaming tv | Arrigoni spreca occasione

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 15 dicembre 2019)live 0-0 etv: orario, quote, formazioni ufficiali e cronaca della partita di Serie C del girone C.

NewSicilia : #Newsicilia - NewSicilia : #Newsicilia - zazoomnews : DIRETTA TERAMO CATANIA- Video streaming tv: sfida senza storia per la Serie C - #DIRETTA #TERAMO #CATANIA- #Video -