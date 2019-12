Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming Serie

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Anticipo di mezzogiorno per laA 2019-2020, con il Banco di Sardegnache ospita la Pompeaal PalaSerradimigni. I fatti testimoniano che questo, ad, è passato dall’essere uno scontro tra una realtà affermata del basket italiano e una neopromossa a uno scontro di vertice, con laseconda a quota 16 insieme a Milano e lache, invece, è nel gruppo delle quarte a quota 14. Torna in Sardegna da avversario Rok Stipcevic, per tre stagioni (dal 2015 al 2018) play del club sardo, mentre sul fronte opposto l’ex è coach Gianmarco Pozzecco, che sulla sponda biancoblu diha giocato 104 partite e poi allenato per un breve periodo in A2 nel 2018 sostituendo Matteo Boniciolli. Sei i precedenti tra le due squadre, con tre vittorie per parte, ma nessuno nella massima. Gara speciale per Marco Spissu, che tocca quota 100 partite ...

dinamo_sassari : Che Banco al PalaPentassuglia ?? I giganti conquistano un match combattutissimo battendo l’@HappycasaNBB per 83 a 7… - dinamo_sassari : #LIEDSS Il Banco soffre ma resiste alla rimonta lituana, conquistato il game8 di @BasketballCL ?? @BCLietkabelis ?? F… - AllAroundnet : @LegaBasketA 13^andata 2019-20 @theoriginalpoz e la sfida della sua @dinamo_sassari alla 'sua' @Fortitudo103 -