Dieci gioielli dimenticati del decennio - speciale (Di domenica 15 dicembre 2019) Con la chiusura del 2019 abbiamo deciso di celebrare i Giochi della Decade attraverso una rubrica dedicata, mettendo in piedi un vero e proprio archivio destinato a racchiudere tutte le opere più impattanti dal 2010 fino a oggi. Ma come spesso accade, ci sono numerosi titoli che sono rimasti esclusi dalle classifiche di preferenza, alcuni perché schiacciati dall'enorme peso specifico delle produzioni tripla A, altri perché dimenticati o semplicemente distanti dai modelli che governano mercato.Proprio per questo motivo, abbiamo scelto di mettere a vostra disposizione una piccola retrospettiva costruita attorno a Dieci piccoli capolavori fioriti nell'ottava generazione di console. Scorrendo la nostra analisi, non troverete solo produzioni figlie del mercato indipendente, ma anche grandi progetti che, a causa di un banale pregiudizio di genere o di un ingiustificato timore reverenziale, ...

