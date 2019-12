Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati | “Piangere sul pavimento mi ha reso una

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019)Delnon stanno più insieme. Lo conferma la stessa attrice in un lungo post su Instagram in cui lascia intendere una separazione molto dolorosa: "Non stiamo più insieme da un mese e mezzo. Piangere suldi casa mi hauna donna. Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo".

leighgilmovre : Mi dispiace troppo per Diana Del Bufalo :( - albachiaraa_ : Mi dispiace troppo per diana del bufalo???? - sissiisissi2 : Diana Del Bufalo e Ruffini si sono lasciati ma l’avevo già intuito -