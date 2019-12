Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati | “Piangere sul pavimento mi ha reso una

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019)Delnon stanno più insieme. Dopo una serie di mezze voci, rumors e smentite nel corso degli ultimi mesi, arriva finalmente la conferma definitiva. Lapidaria l’attrice sul suo profilo Instagram. Un lungo messaggio in cui lascia intendere che la separazione dal regista e comico non è stata semplice: “Non stiamo più insieme da un mese e mezzo. Piangere suldi casa mi hauna donna. Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo”. Il messaggio diDelIl momento complicato, già fotografato dalla stessaDela metà novembre, si è rivelato in tutta la sua durezza. A un mese e mezzo di distanza, l’attrice decide di aprirsi al suo pubblico, forse mettendo definitivamente il punto alle voci, che da tempo si rincorrevano. Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce ...

leighgilmovre : Mi dispiace troppo per Diana Del Bufalo :( - albachiaraa_ : Mi dispiace troppo per diana del bufalo???? - sissiisissi2 : Diana Del Bufalo e Ruffini si sono lasciati ma l’avevo già intuito -