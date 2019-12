Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati | lei | “Lo ringrazio”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno:Delsi. È la stessa attrice e cantante a rivelarlo con un post social, pubblicato nella giornata del 15 dicembre, in cui racconta della fine della relazione con il noto presentatore toscano. Nel lungo messaggio, la Despiega di aver provato più volte a far ripartire il rapporto senza tuttavia riuscirci, e di come questo l’abbia fatta crescere come persona: “Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”. Visualizza questo post su Instagram Con il rischio di sembrare patetica, ...

