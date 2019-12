Diana Del Bufalo conferma la fine della storia con Ruffini e lo accusa su Instagram

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 15 dicembre 2019) È finita lad’amore tra PaoloDel. A dare la notizia ufficiale proprio l’attrice che, tramite un lungo post sul suo profilo, ha ufficializzato le voci che giravano già da qualche giorno e ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua condizione attuale. Le sue parole, inoltre, fanno ipotizzare che la causarottura sia un tradimento. L’ipotesi che l’amore traDele Paolofosse finita circolava già da qualche settimana. A far pensare al triste epilogo era stata la showgirl, che sui suoi profili social aveva mostrato una foto in cui appariva triste e con gli occhi rossi dichiarando di star vivendo momenti difficili e di aver sentito la necessità di farsi sostenere psicologicamente: Non sto passando un periodo facile. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da ...

