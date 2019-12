Di Maio sulle sardine | “Sarebbe bello lavorare insieme”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) In occasione della manifestazione dellatenutasi ieri a Roma, sabato 14 dicembre 2019, Luigi Di, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. “Non nego che avevo la tentazione di passare a San Giovanni” ha detto il ministro degli Esteri e leader politico del M5s. Poi ha aggiunto: “Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti”. Diha poi confermato che, per ipotesi, perchè ogni convergenza del M5s è sempre sul programma, sarebbecon lesu alcuni questioni come ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro, casa e aiuto alle persone in difficoltà. La ...

ObserverLife07 : RT @SkyTG24: Di Maio: 'Serve commissione sulle banche. Vorrei lavorare con Sardine' - SkyTG24 : Di Maio: 'Serve commissione sulle banche. Vorrei lavorare con Sardine' - BlitzQuotidiano : Banca Popolare di Bari, Di Maio: “Commissione sulle banche. Le Sardine? Sarebbe bello lavorare insieme”… -