Di Maio presenta la squadra che lo affiancherà nella gestione del M5s | “Sarà fondamentale

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sei facilitatori che si occuperanno dell’organizzazione e 12 team tematici. Luigi Di, in diretta dal Tempio di Adriano a Roma,“il primo step della riorganizzazione del Movimento 5 stelle” così come voluto dal capo politico e ratificato dalla piattaforma Rousseau. In prima fila Davide Casaleggio, poi parlamentari ed esponenti del governo. “Il processo è partito quasi un anno fa”, ha esordito il ministro degli Esteri, “e non è stato semplice. L’anno che sta per concludersi è quello in cui il Movimento ha raggiunto i dieci anni. Siamo l’unica forza politica che fa decidere direttamente agli iscritti, anche se formare il governo. Gli unici a concepire un programma partecipato, per farlo diventare un programma di governo”. E ha lanciato la seconda fase: “A volte una cosa buona deve finire affinché ne nasca un migliore. Oggi con ...

fattoquotidiano : M5s, Di Maio presenta la nuova organizzazione del Movimento: “Si chiude primo step. Ora pensiamo ai prossimi 10 ann… - E4998IxDd527MdT : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Maio presenta la nuova organizzazione del Movimento: “Si chiude primo step. Ora pensiamo ai prossimi 10 anni”… - kakos1234567891 : RT @uzupetru: #TeamDelFuturo ???????? ? ?? ? ?? ? #DiMaio presenta la nuova organizzazione “Si chiude primo step. Ora pensiamo ai prossimi 1… -