Di Maio lancia il Team Futuro del M5s | “Guida per i prossimi 10 anni”

Di Maio inaugura il Team del Futuro : 24 facilitatori per rilanciare il M5S : C’era anche Davide Casaleggio all’evento “Il Team del Futuro” nel corso del quale il leader del M5S Luigi Di Maio ha presentato i nuovi facilitatori Ventiquattro facilitatori per rilanciare il Movimento 5 Stelle. Li ha presentati Luigi Di Maio in occasione della “cerimonia” dedicata alla nascita del Team del Futuro, un ulteriore passo nell’evoluzione del […] L'articolo Di Maio inaugura il Team del ...

Mes - l’ago della bilancia è il Movimento 5 Stelle : parola di Luigi Di Maio : Continua il dibattito sul fondo salva-Stati che ieri ha incendiato le Camere del Parlamento. Questa volta a pronunciarsi è il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, che con un lungo post su Facebook ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle sarà l’ago della bilancia sul Mes. Gianroberto Casaleggio diceva che "quando c'è un dubbio, non c'è nessun dubbio": e sul Mes i dubbi ci sono.Il Mes… Pubblicato da Luigi ...

Fondo salva-Stati - Di Maio : “Il M5s deciderà se e come passerà - siamo noi l’ago della bilancia”. Il Pd : “Si ricordi che non governa da solo” : “C’è un negoziato in corso e tutto il governo è determinato a migliorare il trattato. Cosa c’entra Di Maio?” si chiedeva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fine giornata, dopo aver duellato al Senato con il suo antagonista diretto, Matteo Salvini. Ma cosa c’entri Di Maio con il Mes, il Fondo salva-Stati, lo ribadisce oggi – all’indomani dell’informativa che secondo Palazzo Chigi avrebbe ...

M5s - Salvini rilancia la campagna acquisti : “Di Maio e Grillo hanno svenduto il cambiamento. La Lega è aperta ai loro elettori e ai loro eletti” : Matteo Salvini rilancia la campagna acquisti. “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal Pd – ha detto il segretario della Lega commentando l’incontro tenutosi in mattinata tra il fondatore e il capo politico dei 5 stelle – Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a ...

Luigi di Maio e Zingaretti - volano stracci. Il Pd rilancia lo Ius soli - il M5s è "sconcertato" : Nicola Zingaretti ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. "Lavoriamo per una nuova agenda di Governo che rispetti gli accordi di programma e vicino ai bisogni delle persone. Vogliamo: riaccendere l'economia per creare lavoro; rilancio degli investimenti a cominciare da quelli verdi; pa

Salvini tifo da stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Fattori e Grassi lasciano il M5s E Morra lancia l'assalto a Di Maio : Elena Fattori annuncia il suo addio al M5s. Ma anche il senatore Ugo Grassi è in procinto di seguirla. E Morra promuove incontri sull'identità del M5s. In discussione la leadership di Di Maio Segui su affaritaliani.it

Di Maio difende la manovra e rilancia sull'acqua pubblica : "Prima legge del 2020" : “Ottimo lavoro di squadra”. Con queste parole Luigi Di Maio giudica l’operato dell’esecutivo giallo-rosso sulla legge di Bilancio. Il capo politico del M5s, su Facebook, spiega che sulla manovra il suo partito è più soddisfatto “rispetto all’inizio” e sottolinea che il governo “ha fatto un ottimo lavoro di squadra, ma se è cambiata molto, se le multe sui pos sono state ...

Manovra - Di Maio : “Intese da trovare su partite Iva”. E rilancia polemica sui fondi a Radio Radicale : Sulla legge di bilancio “dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c’è ancora l’accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla in Parlamento”. A dirlo Luigi Di Maio parlando con i cronisti in Senato, che poi rilancia il tema dei fondi a Radio Radicale: “Ci sono di nuovo otto milioni ...

MotoGp - Puig sogna la Triple Crown e lancia una frecciata a Lorenzo : fischiano le orecchie del Maiorchino : Il Team Manager della HRC ha ammesso come sarebbe esaltante conquistare la Triple Crown, sottolineando come sarebbe pazzesco farlo in queste condizioni Messi in bacheca già il titolo Piloti e quello Costruttori, la Honda adesso punta con decisione a quello relativo ai team, dove al momento segue la Ducati con un punto di ritardo a due gare dalla conclusione. AFP/LaPresse Un bottino di 408 punti quello conquistato fin qui dalla HRC, di cui ...

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

A Narni Di Maio lancia la sua "terza via". Il gelo con Conte resta e si vede : Le braccia di Luigi Di Maio restano immobili. Le mani incrociate. Eccola la distanza. Lo stato d’animo del capo M5s viene tradito dai suoi gesti. Ad abbracciare il premier Giuseppe Conte proprio non ce la fa e neanche a prendere parte con slancio ed entusiasmo a quella che ormai è già passata alla storia come la “foto di Narni”. Perché è qui, in Umbria, che Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto ...