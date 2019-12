Di Maio e il suo nuovo amore per le sardine | “Avevo la tentazione di passare da San

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Anche Luigi Di, capo politico del Movimento Cinque Stelle e ministro degli esteri dell’attuale governo, è affascinato dal movimento delle. Il capo politico dei grillini ha detto che era molto tentato diieri da San Giovanni per vedere la piazza stracolma di gente. Dirivela che solo qualche giorno fa aveva incrociato Mattia Santori: “Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti”. Luigi Dinon si è sottratto alla domanda di una possibile alleanza con leanzi ha detto “che sarebbe bello lavorare insieme”. Poi il leader dei 5 stelle parla del fallimento della ...

