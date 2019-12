De Laurentiis inverta la rotta del Napoli (e qualcuno gli racconti la Fiorentina del 93) (Di domenica 15 dicembre 2019) La prima cosa da fare è concedere ai calciatori una decina di minuti per bere. Sarebbe il caso di introdurre il water-break. È meglio. Sarebbe il caso di fermarsi qui con la primitiva narrazione della frusta, un fenomeno ridicolo. Sappiamo che non avverrà. Sappiamo però che ieri Koulibaly ha subito il secondo infortunio muscolare della sua esperienza napoletana. Ma il punto è un altro. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è di fronte, anzi è immerso nella prima vera crisi di sistema della propria esistenza. E difficilmente ne uscirà se non cambierà la politica aziendale che ha contraddistinto l’ultimo semestre. Se non la stravolgerà. Il presidente ha provato la scelta classica: il cambio dell’allenatore. E ha provato a costruirci una narrazione. E l’unica narrazione che potesse provare a rendere credibile la sostituzione di Ancelotti con Gattuso, era la narrazione ...

