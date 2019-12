Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Vai a vedere che forse non vedremo più finalmente improbabili cronisti precari pagati a cottimo da tv e giornali inseguire affannosamente per le viuzze di Roma adiacenti i Palazzi ministri viceministri e politici assortiti carpendo tweet improvvisati e sconclusionati da tradurre in titoli di testa cubitali dopo averli ulteriormente vivisevizionati per inseguire la c.d. tendenza del momento e i desideri di qualcuno che conta.Dalla società dello spettacolo allo spettacolo della suburra. Sta in uno dei punti collettivamente affermati dalla massa di corpi in movimento formata da decine di migliaia diche hanno gioiosamente riempito Piazza San Giovanni e Roma ,e noi pur distanti facevamo corpo con: per una politica dei cittadini diversa e vera con la Costituzione nel cuore. Questi i punti di quel che non e’un programma di un partito che non ...

virginiaraggi : I lavori di demolizione della Tangenziale Est vanno avanti. Sono stati installati i pannelli fonoassorbenti nel tra… - RaiRadio2 : Lo stupore di Claudia davanti al Colosseo. La pattuglia dell’alba è arrivata nella città più bella del mondo. Se ri… - poe96415533 : RT @HuffPostItalia: Davanti alle Sardine dobbiamo chiederci cosa dobbiamo fare per loro -