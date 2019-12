Dall’automobile alla micromobilità, la rivoluzione silenziosa dei mezzi di trasporto (Di domenica 15 dicembre 2019) Tra i cambiamenti che suscitano meno clamore, ma che allo stesso tempo incidono in maniera significativa sulla quotidianità e sulla qualità delle nostre vite, vi sono sicuramente le trasformazioni della mobilità e dei mezzi di trasporto. In un mondo in cui l’auto la fa da padrone da un secolo, abbiamo notato in questo ultimo decennio, dei primi tentativi significativi di interrompere questo predominio. Tra le necessità di ridurre le emissioni di gas nocivi per salute e ambiente e propensione a valutare alternative visto l’eccessivo traffico che affligge le nostre città, l’automobile si trova oggi davanti ad un numero sempre maggiore di alternative. Condiviso è meglio (e più ecologico) Negli “anni della condivisione” i mezzi di trasporto non hanno fatto eccezione, come testimoniano la nascita e la diffusione dei servizi di car e bike sharing e di mobilità condivisa, grazie a ...

