Leggi la notizia su repubblica

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le quattro donne tunisine in Italia per iscomparsi in mare. E' la prima volta che familiari di migranti vengono convocati dai magistrati italiani nel tentativo di riconoscere vittime di naufragi

redazioneiene : Ricevete chiamate dalla Tunisia o dall’Inghilterra? Attenzione: rischiate di rimetterci parecchi soldi. Ci spiega t… - cronaca_news : Dalla Tunisia a Lampedusa, le madri coraggio in cerca dei figli morti nel naufragio - SaverioSturm : RT @alessandrazinit: #migranti Dalla #Tunisia a #lampedusa, le madri coraggio in cerca dei figli morti nel naufragio -