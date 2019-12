Dal Cdm via libera al decreto su PopBari | 900 milioni per il salvataggio

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri, iniziato questa sera poco dopo le 21 e terminato dopo circa 90 minuti, ha dato il viaallegge per salvare la banca Popolare di Bari commissariata dalla Banca d’Italia. Lo si apprende da fonti dello stesso esecutivo. La riunione è stata aperta dal presidente del Consiglio che ha illustrato il provvedimento e ha spiegato che chiederà di essere informato sulle azioni che Bankitalia metterà in campo per accertare le responsabilità dei vertici dell’istituto barese. Dopo di lui hanno preso la parola i capi delegazione dei quattro partiti di maggioranza. Conte ha anche esposto un resoconto di tutte le attività ispettive dal 2010 a oggi che sono state compiute dalla Banca d’Italia nell’ambito delle funzioni di vigilanza sulla banca popolare di Bari. Il premier, ancora una volta nei panni del mediatore, nelle ultime ore ...

