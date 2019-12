Dai nostalgici del Pci ai delusi del M5s | chi sono e cosa vogliono le Sardine nelle piazze

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Chileche affollano le piazza italiane. Daidel Pci aidei 5 Stelle: il potenziale elettorato del nuovo movimento. Con la netta sensazione che il Movimento dellein un futuro non poi tanto lontano possa avere una svolta politica decisa, è opportuno analizzare il potenziale elettorato della nuova realtà. Chileanti-populiste? Lea Roma, una manifestazione nazionale Un buon panorama lo offre la splendida piazza San Giovanni di Roma, perché è una delle primedelleche ha avuto una rilevanza nazionale. La Capitale ha accoltodi tutta Italia.Secondo Santori più di centomila, secondo le autorità 35.000. Il ballo dei numeri questa volta era inevitabile oltre che largamente prevedibile. La piazza delleè variopinta, e il fatto che non ci siano bandiere spinge molte persone a ...

