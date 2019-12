“Credo che le Sardine siano un’invenzione di qualche mente lucida | tipo un ex presidente

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) La proposta di un “comitato di salvezza nazionale” è “un’iniziativa di Salvini per la quale non nutro grandi speranze. I palazzi della politica sono sordi a un sentimento diffuso nella società civile. Ma il tempo che i palazzi credono di guadagnare è tempo perso per il Paese”. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, è il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti.“Mi sembra che l’atteggiamento prevalente fra chi oggi governa sia un altro, cioè tiriamo a campare non facendo un c... nella speranza di logorare Salvini. Il problema è che questo stallo non logora Salvini, ma l’Italia e i suoi responsabili”, afferma Giorgetti che però nega la possibilità che sia Conte a guidare un ipotetico governo d’emergenza: “Un Conte Tre? Mamma mia... Credo che un governo del ...

