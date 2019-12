Così Johnson ha convinto gli elettori del Regno Unito

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Who are You?”, ossia “tu chi sei?”. In rete sta spopolando (di nuovo) un video datato in cui i parlamentari Tory surclassano Jeremy Corbyn con quella domanda, ironizzando dai banchi della maggioranza in seguito all’esito del referendum sulla Brexit. Come se il leader della sinistra, dopo quella batosta, non avesse più legittimità politica. Il leader dei labouristi, dopo quest’altra sconfitta, dovrebbe restare ancora in sella, ma la sensazione è che il suo sia un primato a tempo. Eppure la parabola di Corbyn, subito dopo quel “who are you”, sembrava destinata ad allungarsi. Boris, all’epoca, era solo un progetto di leader nazionale. L’ascesa dell’ex sindaco conservatore di Londra, in questo strano gioco degli opposti destini, sembrava essersi interrotta. Oggi “Bo Jo” – com’è ormai stato ...

