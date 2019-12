Cop25 | a Madrid il fallimento degli ipocriti del clima Rinvio sul nodo centrale del

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ladifinisce con un nulla di fatto. Glidelfalliscono ancora e non riescono a trovare un’intesa suldel mercato del carbonio. Un esito deludente per molti Paesi che hanno partecipato all’incontro: lo scontro è stato sull’articolo 6 dell’accordo di Parigi e, visto il mancato accordo, è tutto rinviato all’incontro di Bonn del giugno 2020. Tra i primi commenti è arrivato quello dell’attivista Greta Thunberg che, su Twitter, ha scritto: “Sembra che ladistia fallendo. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo solo appena iniziato”. In questo momento è in corso la plenaria dei 196 Paesi più l’Ue per il via libera al documento finale e alcuni delegati stanno ora intervenendo esprimendo la forte delusione su questo punto dell’Agenda ...

