Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 15 dicembre 2019)pronto per la conduzione del Festiva di Sanremo 2020 Da qualche settimana sappiamo cheè il nuovo conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora andrà in onda su Rai Uno nella prima settimana di febbraio 2020, ma già da tempo gli addetti al lavoro sono occupati per la realizzazione … L'articololadiladiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Conoscete la suocera di Amadeus? Ecco la simpatica madre di Giovanna Civitillo - - infoitcultura : Conoscete la suocera di Ilary Blasi? Ecco la bellissima madre di Francesco Totti [FOTO] - zazoomnews : Conoscete la madre di Silvia Toffanin? La suocera di Pier Silvio Berlusconi faceva la bidella ed è nata in Australi… -