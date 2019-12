Conferenza sul Clima di Madrid un flop mondiale | tutto rinviato al 2020 Cina e Usa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non che le aspettative fossero molte, ma l'intesa uscita dallasuldiha lasciato insoddisfatta la comunità scientifica e le ong e irrisolti alcuni dei nodi fondamentali dell'applicazione degli accordi di Parigi, in primis quella del mercato dei crediti delle emissioni. Una Cop25 che già era nata sotto cattivi auspici, con la crisi cilena che aveva costretto la presidenza dellaa cambiare in fretta e furia sponda dell'Atlantico per approdare a: ma nonostante le manifestazioni - questa volta pacifiche - e le 48 ore di negoziati extra il consenso raggiunto dalle delegazioni appare tutt'altro che ambizioso.Ancora ieri pomeriggio il cordinatore Andres Larrenetche si era detto fiducioso in un accordo "rapido e ambizioso", ottimismo peraltro smentito qualche frase dopo con il caveat diplomatico "la presidenza ha un ruolo di facilitazione, ma se il ...

