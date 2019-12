Comune di Mezzojuso sciolto per mafia | Massimo Giletti | “Le sorelle Napoli oggi sono meno

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il conduttore di Non è l'Arena commenta la notizia dello scioglimento perdelin provincia di Palermo, dopo che con il suo programma ha affrontato per mesi la vicenda delle, andando anche in piazza a: "Spero che tanta gente diche quelle sere era chiusa in casa trovi il coraggio di uscire e non nascondersi".

Corriere : Mezzojuso, sciolto per mafia il Comune del sindaco che aveva aggredito Giletti - Bettabetta59 : RT @Corriere: Mezzojuso, sciolto per mafia il Comune del sindaco che aveva aggredito Giletti - EliElielba : RT @nonelarena: Dopo lo scioglimento ieri del Comune di #Mezzojuso, il commento di Massimo #Giletti e il ringraziamento per i tanti messagg… -