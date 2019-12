Colin Firth si è separato dalla moglie Livia | l’attore è di nuovo single

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019)è tornatotorna. L’attore premio Oscar interprete di Mr Darcy ne “Il diario di Bridget Jones” e di re Giorgio VI ne “Il discorso del re”, e tante altre pellicole da milioni d’incassi si è. “si sono separati. Restano amici e rimangono uniti nel loro amore per i figli. Chiedono di rispettare la loro privacy. Non ci saranno altri commenti”, questo il comunicato inviato ai media inglesi per annunciare la fine del matrimonio.Giuggiolo è una produttrice cinematografica cheha incontrato durante le riprese di un film in Colombia nel 1995, “Nostromo”, e ha sposato due anni dopo. Dal matrimonio sono nati i due figli Luca e Matteo, di 18 e 16 anni. Solo un anno faavevano vissuto una crisi di coppia, quando la...

