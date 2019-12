Cina, oscurata la partita dell’Arsenal: ecco il motivo (Di domenica 15 dicembre 2019) oscurata la partita dell’Arsenal in Cina. Il motivo? Un tweet di Mesut Ozil contro la persecuzione degli uighuri, popolazione che abita nella provincia dello Xinjiang. PECHINO (Cina) – oscurata la partita dell’Arsenal in Cina. La drastica decisione della tv di Stato è stata presa dopo il tweet di Mesut Ozil in difesa della minoranza musulmana degli uighuri, una popolazione che occupa la provincia cinese dello Xinjiang, condannando anche il silenzio dei Paesi musulmani sugli abusi. L’Arsenal aveva immediatamente preso le distanze dalle parole del proprio tesserato ma questo non è servito a far cambiare idea alla televisione orientale che ha deciso di non far trasmettere la partita contro il Manchester City. Il provvedimento sarà prolungato? Non è chiaro se il provvedimento sarà prolungato. Al momento la tv di Stato cinese ha precisato che ...

Leggi la notizia su newsmondo

