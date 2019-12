Cina | Mesut Özil pubblica un tweet contro la persecuzione degli uiguri | la tv di Stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) I cittadini cinesi dovranno rinunciare al big match di Premier League Arsenal-Manchester City. A deciderlo sono stati i vertici della tv diCctv, ma a fare notizia è soprattutto la motivazione: undi, calciatore tedesco di origine turca dei Gunners che si è schieratola, minoranza etnica di religione musulmana, per la quale il governo di Pechino continua a ricevere numerose critiche da parte delle organizzazioni internazionali in favore dei diritti umani. “I corani vengono bruciati – si legge nel messaggioto dal calciatore -, le moschee chiuse, le scuole musulmane bandite, gli studenti religiosi uccisi uno ad uno, i fratelli deportati nei campi”. L’Arsenal aveva preso le distanze dalle dichiarazioni del proprio giocatore, ma evidentemente questo non è bae le accuse su ciò che si sta consumando ...

