Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Brisbane 2019 | Guazzini quarta nell’omnium

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Terza ed ultima giornata di gare in terra australiana. In quel diè andata a concludersi con il day-3 la tappa delladeldisu: il massimo circuito internazionale ora si prenderà una pausa e tornerà nel 2020 in quel di Hong Kong. È mancato davvero poco a Vittoriaper agguantare il podio nell’omnium femminile. L’azzurra, purtroppo solo undicesima nella Tempo Race, ha chiusocon 99 punti, ad una sola lunghezza dalla medaglia di bronzo. A trionfare la statunitense Jennifer Valente davanti alla canadese Allison Beveridge ed alla neozelandese Holly Edmondston. Buona prestazione anche di Michele Scartezzini e Francesco Lamon. La coppia tricolore è quinta nella madison, ma il podio è abbastanza lontano (per loro 24 punti totali). Vince l’Australia padrona di casa guidata dal solito spettacolare Cameron Meyer, seconda la ...

LinkaTv : E' iniziato Ciclismo su Pista Coppa del Mo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - SalernoSport24 : Ciclismo su pista: Strepitosa Miriam Vece nuovo record italiano - - OA_Sport : Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Brisbane 2019: nessun podio per gli azzurri, nell’omnium trionfa il padrone di c… -