Ciclismo | gli obiettivi dei capitani dell’Astana nel 2020 | Fuglsang al Giro | Lopez al

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il rosterdel team Astana è stato presentato ieri a Calpe, in Spagna. Durante l’evento sono stati svelati, e successivamente riportati sul sito del team, glidei tre leader del sodalizio kazako, vale a dire il danese Jakob, il colombiano Miguel Angele il campione del Kazakistan Alexey Lutsenko. Jakobtornerà ald’Italia. Per il vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi è la seconda partecipazione alla Corsa Rosa dopo quella del 2016, quando vi prese parte come gregario di Vincenzo Nibali. Il danese, inoltre, punterà anche a quei Giochi Olimpici che tante soddisfazioni gli diedero sempre nel 2016, quando agguantò la medaglia d’argento alle spalle del vincitore Greg Van Avermaet. Superman, invece, dopo essere arrivato 3° e 7° nelle ultime due edizioni deld’Italia e 8°, 3° e 5° nelle ultime tre della ...

