Ciclismo | Giro d’Italia 2020 | anche Tadej Pogacar potrebbe essere al via della prossima

(Di domenica 15 dicembre 2019) Da mesi ormai si susseguono le voci che vorrebbero, giovanissima stellaUAE Team Emirates, al via deld’Italia. Ancora nulla è ufficiale, ma secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport è molto probabile che lo sloveno incentri lastagione sulla Corsa Rosa. Sul sito del maggiore quotidiano sportivo italiano, d’altronde, lo scorso 25 ottobre era stata pubblicata un’intervista a Giuseppe Saronni in cui il team manager del sodalizio emiratino dichiarava che avrebbe voluto portare lo sloveno ale le indiscrezioni odierne sembrano la naturale prosecuzione delle cose.è chiaramente un talento enorme, già capace di fare podio alla Vuelta vincendo tre tappe, ma ha appena 21 anni e non sembra una cattiva idea aspettare un altro anno per farlo esordire al Tour de France. Non dobbiamo dimenticarci, oltretutto, che i ...

