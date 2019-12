Ciclismo | Alejandro Valverde parteciperà al Tour de France solo per preparare

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ha le idee chiareche sulle pagine del quotidiano online spagnolo El Periodico Mediterraneo fa sapere che il grande obiettivo del suo 2020 sarà l’oro olimpico a Tokyo. El Embatido ha dichiarato che prenderà parte alde, ma il suo obiettivo è quello di usare la Grande Boucleper prepararsi in vista dei Giochi. Non a caso, infatti, sta già studiando, insieme alla squadra, quale possa essere il momento migliore per ritirarsi dal grande girose e volare in Giappone. Niente Giro, invece, per il murciano. Secondo l’iridato di Innsbruck 2018, infatti, la Corsa Rosa è troppo lontana da quelli che saranno i suoi grandi obiettivi nella prossima stagione, vale a dire le già citate Olimpiadi e il Mondiale, motivo per cui, sempre a suo dire, parteciparvi potrebbe compromettere il resto dell’annata.sarà, invece, al via della ...

