Christine Lagarde lancia il suo manifesto monetario

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo la prima riunione ufficiale del nuovo presidente della Bce,, sono stati annunciati anche gli obiettivi che il nuovo direttore dell’Eurotower vuole raggiungere entro la fine del suo mandato. Sebbene fosse nell’aria,ha confermato il mantenimento stabile del tasso di sconto, nell’ottica di continuare a dare stimoli all’economia europea per aiutare la ripresa dei mercati. Le conclusioni più importanti non sono però da ricercarsi nelle semplici decisioni che sono state prese in questo primo incontro, bensì negli orizzonti futuri dell’odierna gestione della politica monetaria. No ai falchi ed alle colombe Ai vari nominativi che le sono stati attribuiti dalla stampanon ha dato troppa importanza, preferendo al limite essere definita come un gufo, saggio ed osservatore. L’estrema pacatezza durante la conferenza ...

