Chi è Renzo Piano | l’architetto e senatore a vita italiano

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Chi è, l’architetto e. E’ il primoinserito nelle 100 personalità più influenti al mondo dal TIME. ROMA –è una delle figure più conosciute in tutto il mondo. L’architetto in queste ultimi mesi è ritornato alla ribalta per essere l’ideatore del nuovo viadotto della Polcevera di Genova, sua città natale. Ecco chi è il. Chi è, la biografia dell’architetto Nato a Genova il 14 settembre 1937 (Bilancia),dopo la maturità classica si è iscritto alla facoltà di Architettura per intraprendere una carriera che poi lo porterà ad essere conosciuto in tutto il modo. Le prime esperienze lavorative sono avvenute in famiglia visto che il padre era un costruttore edile. La fama internazionale è arrivata negli anni ’70 quando il giovane...

