“Che tempo che fa” – Dodicesima puntata del 15 dicembre 2019 – Roberto Benigni | Renzo

Leggi la notizia su unduetre

(Di domenica 15 dicembre 2019) Cheche fa,stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno è passato a Rai 2. Laè divisa in tre parti: una specie di anteprima nel preserale, poi in … L'articoloche fa” –del 15Piano tra i tanti ospiti.

civati : Il primo pensiero è per #SilviaRomano, perché non passi altro tempo, perché anche oggi si faccia tutto ciò che è ne… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi spiace che tribunali italiani, oggi intasati, debbano perdere tempo per indagare un ministro che ha fa… - matteorenzi : Sulla banca di Bari, sulla vigilanza di BankItalia, sulla riforma delle popolari, sul vigliacco attacco politico ch… -