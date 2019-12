Che fine hanno fatto i protagonisti de La Pupa e il Secchione? Ecco cosa fanno oggi FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019) A Gennaio tornerà in onda su Italia 1, dopo diversi anni dall’ultima edizione, Lae ile viceversa. Ma stavolta alla conduzione non ci sarà Enrico Papi, bensì Paolo Ruffini. In attesa di rivedere lo storico programma,chele coppie delle prime edizioni. Nora AmileDopo un breve periodo di successo, Nora Amile si è allontanata dal mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la showgirl ha svelato di aver vissuto un periodo buio, segnato dalla depressione. Un momento doloroso che è riuscita a superare grazie all’aiuto della famiglia e di alcuni specialisti: “Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così – ha raccontato -. Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. Ho un curriculum fitto di impegni e non ...

