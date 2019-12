Che fine ha fatto Margherita Zanatta? Ecco cosa oggi l’ex “gieffina” [FOTO] (Di domenica 15 dicembre 2019) Conosciuta principalmente per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, Margherita Zanatta conquistò il pubblico per la sua simpatia. In quell’anno a trionfare fu il modello italo-giapponese Andrea Cocco, con cui Margherita intraprese una relazione. Margherita Zanatta oggi FOTO Classe 1982 Margherita Zanatta è nata a Varese. Era il 2011 quando partecipò all’undicesima edizione del Grande Fratello. Prima di entrare all’interno della casa, lavorava come speaker radiofonica presso una radio di Locarno, Radio Fiume Ticino, Durante il reality, Margherita fu una dei protagonisti del triangolo amoroso di quell’edizione, insieme ad Andrea Cocco e Szilvia, l’ex fidanzata del modello. Una volta fuori dalla casa, Andrea e Margherita sono stati insieme per qualche anno, fino a quando, nel 2013, Andrea ha deciso di troncare il rapporto, facendo ...

