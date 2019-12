Catalogna | El Clasico ostaggio dello Tsunami Democratic | almeno 10mila persone attese per

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) È la partita dell’anno in Spagna, anche per questo ribattezzata El Clásico, ma quest’anno il confronto tra Barcellona e Real Madrid, dopo che i giudici si sono pronunciati circa le condanne dei 12 politici catalani coinvolti nell’organizzazione del referendum del primo ottobre 2017, rischia di diventareDemocràtic. “Con prigionieri, esiliati, senza autodeterminazione né pieni diritti fondamentali, non ci può essere normalità. Il 18 ‘el clásico’ lo giocheremo tutti”, hanno comunicato i manifestanti. Così, hanno già raccolto l’adesione di migliaia diper protestare intorno al Camp Nou proprio nel giorno della partita. L’incontro doveva disputarsi il 26 ottobre, ma per motivi di sicurezza si è preferito posticiparlo individuando come data prescelta (non senza molte difficoltà e non senza l’opposizione della Liga, che ...

