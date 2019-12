Capri | per ora niente Area marina protetta Bufera sul ministro Costa

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’assessore delegata all’del Comune di, Paola Mazzina, attacca ildell’Ambiente, Sergio, per la mancata istituzione dell’dell’isola di: “Con grande rammarico – scrive in una lunga nota – devo registrare che, nel Testo presentato dalla V Commissione bilancio del Senato della Repubblica nel quale sono presenti tutti gli emendamenti di prioritario interesse per il Governo (e, quindi, anche per ildell’Ambiente, Sergio) che verranno in questi giorni discussi dal Parlamento, non è stata inserita la previsione sull’istituzione dell’dell’Isola di. Delle dichiarazioni di intenti manifestate più volte pubblicamente dalSergioe sulle quali dallo stesso, ancora nei giorni scorsi e anche in queste ore, abbiamo ricevuto rassicurazioni, ...

- NuovoSud : Legge di stabilità, protesta per cancellazione Arena Marina Protetta di Capri - teleischia : CAPRI. MAZZINA: "UN'AREA MARINA PROTETTA, PER PROTEGGERE LA NOSTRA ISOLA"(INTERVISTA TV)