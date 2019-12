Capodanno contadino | 250 trattori invadono le strade di Pietrelcina

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUna sfilata colorata e chiassosa di 250ha invaso pacificamente questa mattina ledi, in provincia di Benevento. Così la Coldiretti della Campania ha voluto festeggiare la 69^ Giornata Regionale del Ringraziamento, portando nel paese natale di San Pio un enorme schieramento di mezzi agricoli. L’appuntamento si è aperto con la celebrazione della Santa Messa – nella chiesa del convento dei Frati Cappuccini – per ringraziare il Signore del raccolto. Ad officiare il rito è stato l’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca. Presenti 1.500 agricoltori provenienti dalle cinque province della Campania. Un’affluenza che ha costretto gli organizzatori ad allestire un maxischermo in piazzetta Maria Pyle per consentire a tutti di partecipare alla celebrazione. Il rito sacro è stato seguito, come da tradizione, dal corteo delle ...

