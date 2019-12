Calendario volley oggi | orari partite Superlega 15 dicembre | come vederle in tv e

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)(15) torna protagonista ladimaschile con la 12esima giornata. Sono cinque le gare in programma tutte alle ore 18.00. Senza ombra di dubbio il match di cartello è la sfida Perugia-Modena. Le due squadre sono attualmente appaiate in seconda posizione con 25 punti a 4 lunghezze dalla capolista Civitanova. Gli umbri hanno una partita in più e puntano a staccare Zaytsev e compagni. Ci si attende un match spettacolare e molto equilibrato. Una Milano lanciatissima attende Latina che è in grave crisi. Se i lombardi hanno vinto tre delle ultime quattro, i laziali sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive. La capolista Lube Civitanova scenderà in campo sul parquet di Padova per un match che sulla carta sembra già scritto, con i ragazzi di Valerio Baldovin che venderanno cara la pelle con l’obiettivo di allontanare la zona rossa della ...

zazoomnews : Serie A Volley maschile 2019-2020: partite e calendario prossimo turno - #Serie #Volley #maschile #2019-2020: - zazoomblog : Serie A Volley maschile 2019-2020: partite e calendario prossimo turno - #Serie #Volley #maschile #2019-2020: - umbriaOn : #Terni, #palestre #comunali: dopo le #tensioni ecco il #calendario 2019-2020. 4 sono off-limits. #Coinvolte 29… -