Calendario Serie A oggi | orari partite | tv | streaming | guida Sky e DAZN 15 dicembre

(Di domenica 15 dicembre 2019) Inizia una nuova domenica diper laA di calcio 2019/2020, che vedrà disputarsi quest’ben sei sfide, ad iniziare dal lunch match delle 12.30 tra Verona e Torino, trasmesso in diretta dalla piattaforma, che coprirà anche l’incontro delle 15 tra Bologna e Atalanta. Consegui la Bologna-Atalanta IN, LIVE E ON DEMAND Contemporaneamente Sky Sport manderà in onda due, ovvero Juventus-Udinese e Milan-Sassuolo, con l’emittente satellitare che avrà l’esclusiva anche per Roma-SPAL delle 18 e Fiorentina-Inter delle 20.45. Il programma delledi(15): 12.30 Verona-Torino15.00 Bologna-Atalanta15.00 Juventus-Udinese Sky SportA 15.00 Milan-Sassuolo Sky Sport 18.00 Roma-SPAL Sky SportA 20.45 Fiorentina-Inter Sky SportA Consegui laA IN, LIVE E ON ...

