Calcio, Serie A: H.Verona-Torino 3-3

grande rimonta dell'Hellas che passa da 0-3 a 3-3 con il. Buon inizio dei granata, pericolosi con Berenguer e Zaza,ma Silvestri è attento L'Hellas non riesce a prendere le misure ale al 36' c'è il vantaggio: gran botta di Ansaldi che si infila all'incrocio.Nella ripresa il Toro fa 0-2 in contropiede con Berenguer (55'). Al 61' doppietta di Ansaldi: è 0-3.Pazzini su rigore (mani di Bremer) dà il via alla rimonta dell'Hellas (69').Di Verre il gol del 2-3 (69'). Mentre Stepinski firma il definitivo 3-3 (84').