Calcio | Serie A 2019-2020 | Sinisa Mihajlovic presente in panchina per il match tra

(Di domenica 15 dicembre 2019)risponde. Il tecnico del Bologna, che appena il 29 ottobre si è sottoposto al trapianto del midollo per contrastare la leucemia, i cui sintomi si sono manifestati nel mese di luglio, sarà inneldel campionato diA contro l'Atalanta. Il mister serbo, come già accaduto contro il Milan, guiderà la sua squadra al Dall'Ara, avendo avuto il via libera dai medici. Una splendida giornata accoglie i calciatori ein unsimbolico anche per questo. Come riportato dall'Ansa, in tribuna vi sarà l'ex stella delfrancese Thierry Henry (attuale allenatore dei Montreal Impact),insieme al patron del club rossoblu Joey Saputo.

