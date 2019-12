Calcio | Serie A 2019-2020 | l’Inter si fa agganciare dalla Juventus | la Roma rimonta la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’Inter si fa riacciuffare al 92′ da Vlahovic a Firenze e subisce l’aggancio in vetta alla classifica dellaA da parte della: non basta ai nerazzurri la rete dell’ex Borja Valero. Lasoffre mae batte la SPAL per 3-1 e torna al quarto posto, guadagnando certamente terreno su una tra Lazio e Cagliari, impegnate nel posticipo di domani sera. L’Inter sogna a lungo di riprendersi la vetta solitaria della graduatoria sul campo della Fiorentina, ma subisce la rete dell’1-1 proprio al 92′ nel posticipo delle ore 20.45. A spezzare i sogni dei nerazzurri è il magnifico coast to coast vincente di Vlahovic in pieno recupero. A sbloccare il risultato era stato all’8′ il grande ex della partita, Borja Valero, che aveva sfruttato l’assist di Brozovic per siglare la rete del momentaneo vantaggio. Nella gara delle ...

