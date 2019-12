Calcio Napoli | tutti a rapporto da Gattuso | niente domenica di riposo per gli azzurri

Calcio Napoli - è notte fonda. Gattuso “scivola” alla prima ed il Parma passa al San Paolo 2-1 : Due errori per tempo di Koulibaly e Zielinsky, che scivolano lasciando andare in gol gli avversari, condannano un Calcio Napoli voglioso ma bloccato mentalmente. Di Milik il momentaneo pareggio Grande attesa per la “prima” di Gattuso col Calcio Napoli: ci si aspetta di uscire dalla crisi e c’è, in molti, la voglia di rivedere […] L'articolo Calcio Napoli, è notte fonda. Gattuso “scivola” alla prima ed ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : negli anticipi il Parma batte il Napoli - il Brescia supera il Lecce : Si sono conclusi i primi due anticipi della 16esima giornata di Serie A 2019-2020. Nel match delle ore 15.00 il Brescia ha piegato per 3-0 il Lecce sul proprio terreno, per una vittoria che rilancia i bianco-azzurri nelle zone calde della classifica. Alle ore 18.30, invece, al San Paolo di Napoli i campani hanno vissuto l’esordio in panchina di mister Gennaro Gattuso. Una prima volta con pochi sorrisi per l’ex Milan, dato che i suoi ...

Calcio - al San Paolo Napoli-Parma 1-2 : 20.34 Una gara complicata ancor prima dell'inizio,visto il posticipo del Calcio d' avvio alle 18.30 per problemi alla copertura dello stadio, finisce 1-2. Pronti-via e il Parma va in vantaggio con Kulusevski che sfrutta un erroraccio di Koulibaly (4'). Il senegalese si infortuna ed esce.Al 33'Insigne sfiora il pari ma al 43' Gervinho colpisce il palo.Al 63'Mertens appena entrato serve Milik che pareggia di testa. Nel finale inerzia della gara ...

Napoli-Parma 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : 7 ‘MERETato’ - Barillà come la pasta [FOTO] : Napoli-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Parma che hanno dato vita ad una partita emozionante. Inizio di avventura shock per Gattuso in panchina per il tecnico, i primi 5 minuti sono stati veramente horror, errori dei songoli incredibili, poi arriva il gol con il solito Kulusevski grazie ad un perfetto contropiede, errore di Koulibaly ...

Calcio - Napoli-Parma posticipata di 30' : 14.24 La partita Napoli-Parma, in programma stasera alle ore 18, si giocherà regolarmente anche se il fischio d'inizio slitterà di trenta minuti per permettere la messa in sicurezza dello stadio San Paolo. Lo ha ufficializzato la società sportiva Calcio Napoli. La gara ha rischiato il rinvio, a causa della caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio dopo il forte maltempo che ha investito ieri la città.Nel frattempo il comune di Napoli ha ...

Napoli – Parma si gioca : Calcio d’inizio posticipato di mezz’ora : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo l’ipotesi di slittamento della gara odierna degli azzurri in casa col Parma. Arriva l’ufficialità, il match si giocherà, ma non mancano i disagi. La gara dei partenopei con i ducali è stata infatti posticipata di mezz’ora, dispetto al regolare calcio d’inizio previsto per le ore 18. Inoltre la sfida che partirà, quindi, alle ore 18 e 30 non vedrà aperti tutti i settori dello stadio San Paolo. ...

Calcio : maltempo - a rischio Napoli-Parma : 13.01 La partita Napoli-Parma, in programma stasera alle 18,potrebbe essere rinviata a causa della caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio San Paolo, dopo il maltempo che ha investito la città. Gli addetti di Napoli Servizi, si apprende dal comune di Napoli, che hanno aperto questa mattina il cancello dello stadio, hanno trovato infatti dei cupolini in terra,caduti dal tetto dell'impianto nella tarda serata di ieri,quando lo stadio era ...

Calciomercato Napoli - c’è il primo colpo dell’era Gattuso : Inter bruciata : Calciomercato Napoli, il primo colpo in vista della prossimastagione sarebbe già realtà. Battuta la concorrenza dell’Inter, ma il giocatore arriverà a giugno. Calciomercato Napoli: il club guarda già al futuro anche perché il presente è un’incognita. E così, dopo aver messo le chiavi in mano a Gennaro Gattuso, la società si sta muovendo anche sul […] L'articolo Calciomercato Napoli, c’è il primo colpo dell’era ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz finisce nel mirino del Barcellona : Calciomercato Napoli: i catalani lanciano la sfida al Real Madrid per arrivare al centrocampista azzurro, che non ha rinnovato il contratto con il club di De Laurentiis. Calciomercato Napoli | Fabian Ruiz resta nell’orbita del Barcellona. Secondo il “Mundo Deportivo”, i blaugrana hanno intenzione di presentare un’offerta formale al Napoli per l’ex Betis anche se […] L'articolo Calciomercato Napoli, Fabian ...

Calciomercato Napoli – Callejon - nuovi contatti per il rinnovo! : Calciomercato Napoli – De Laurentiis ha apprezzato gli sforzi fatti dallo spagnolo nelle ultime settimane per ricucire il rapporto dopo la gara contro il Salisburgo L’arrivo di Gennaro Gattuso ha riportato, in casa Napoli, serenità ed entusiasmo. De Laurentiis ha seguito in prima persona i primi due allenamenti di ‘Ringhio Starr’, onnipresente a bordocampo, e la sua scelta non è casuale. Secondo quanto riferisce il portale ...

FantaCalcio 16esima Giornata : giocatori consigliati del Napoli : Superato il turno infrasettimanale di Champions League, con un finale di girone felice per Napoli, Atalanta e Juventus promosse agli ottavi della competizione, ritorna il Fantacalcio. Il Napoli è sicuramente una delle squadre che, nell’ultimo periodo, hanno fatto disperare i fantallenatori a causa della ridotta quantità di bonus. Ma si respira aria nuova a Castelvolturno dopo l’esonero di Ancelotti e l’arrivo in panchina di ...

Calcio Napoli. Ancelotti : breve storia di un fallimento per niente annunciato : Dall’eredità di Sarri al cambio modulo; dalla maniacale preparazione ai metodi del “leader calmo”; dalle straordinarie prestazioni in Champions al settimo posto del campionato. I perché di un fallimento non annunciato La scelta di prendere Ancelotti come allenatore del Calcio Napoli fu, decisamente, uno dei “colpi di teatro” meglio riusciti ad Aurelio De Laurentiis. […] L'articolo Calcio Napoli. Ancelotti: breve storia di un ...

Calciomercato Napoli - è sfida con il Milan per Ibrahimovic : Calciomercato Napoli: gli azzurri seguono con attenzione la vicenda dello svedese, pronto a rientrare in Italia, ma i rossoneri non mollano la presa. Calciomercato Napoli | Sognando Ibrahimovic ma non solo. Le manovre per il mercato di riparazione che inizierà il 2 gennaio per concludersi il 31 sono già avviate da tempo e al di […] L'articolo Calciomercato Napoli, è sfida con il Milan per Ibrahimovic proviene da 2A News. Scritto da ...